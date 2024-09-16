Эксперты: многие релоканты скоро вернуться в Россию

Дополнительные сложности возникают с оформлением документов для легального пребывания.Рост инфляции в Турции заставляет многих жителей России, переехавших в страну после начала спецоперации, задумываться о возвращении на родину.
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