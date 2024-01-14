Больше 100 лет назад на Гавайях от посторонних закрыли целый остров. Он до сих пор запретный, но здесь живут люди

На самой отдаленной окраине Гавайского архипелага, считающегося одним из лучших мест для отдыха на планете, раскинулся таинственный остров, который приобрел статус запретного в 1915 году, и с тех пор почти никто не имеет возможности ступить на его берега.
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