Громкие отставки или мягкие перестановки? Три генерала в списке вероятных сменщиков Шойгу

С приближением инаугурации Владимира Путина "задрожали насиженные стулья" под некоторыми министрами. Могут сменить даже Сергея Шойгу на должности главы МО, но тогда назревает вопрос: кто может занять его место? У источников Царьграда есть ответ на этот вопрос, но нравится он отнюдь не всем представителям власти.