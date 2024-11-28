В Подмосковье полицейские задержали участников группы, подозреваемых в краже строительной техники

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Ногинское» по подозрению в краже экскаватора-погрузчика задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, ранее неоднократно судимых, в том числе за аналогичные преступления.