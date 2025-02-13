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Опять нашли угрозу: в НАТО придумали миссию морского патрулирования

Опять нашли угрозу: в НАТО придумали миссию морского патрулирования

Где европейские страны нашли угрозу для своего суверенитета, так это на Балтике. В четверг стало известно, что государства-участники НАТО договорились о создании на Балтийском море миссии морского патрулирования.

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