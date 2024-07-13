Более 50 тысяч супружеских пар в РФ заключили с начала года брачные договоры. Все чаще россияне воспринимают такой документ, как проявление ответственности и заботы друг за друга, сообщили в Федеральной нотариальной палате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии