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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ЯНАО районный суд остался без председателя. Фото

Суд Ямальского района ЯНАО временно останется без руководителя. Председатель суда Оксана Степанюк 26 января работает на этой должности последний день, затем она займет должность в суде округа, сообщает управление судебного департамента.

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