Очистили землю от врага. Русские десантники вышли к границе Украины и России в Курской области

Пограничники ФСБ России устанавливают контроль над границей, выставляют посты и организуют КСП.Русские солдаты Вооружённых сил России вышли к государственной границе России в Курской области, пограничники в ближайшее время заступят к охране рубежей нашей родины.
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