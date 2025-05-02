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Царьград

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  • Амара Карпова
    Держу кулаки за ребят👍👍👍Удачи и Победы родные❤️🙏Вернитесь ВСЕ живыми и здоровыми👊🙏🙏🙏"Откровенно тяжел...
  • Амара Карпова
    Цыплят считают по осени💯💯💯Два мощнейших уда...
  • Evgenija Palette
    Так они публикуют каждый свой шаг в сети, чтобы люди думали, что они не спят, не едят, а только о благополучии серых ..."Секретная армия"...

Очистили землю от врага. Русские десантники вышли к границе Украины и России в Курской области

Очистили землю от врага. Русские десантники вышли к границе Украины и России в Курской области

Пограничники ФСБ России устанавливают контроль над границей, выставляют посты и организуют КСП.Русские солдаты Вооружённых сил России вышли к государственной границе России в Курской области, пограничники в ближайшее время заступят к охране рубежей нашей родины.

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