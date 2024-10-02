Глава МИД Ирана Аракчи: ракетный удар по Израилю стал актом самообороны

Иран произвел ракетный удар по территории Израиля в ночь на среду. Причины такого решения в ходе телефонных разговоров с коллегами из Европы и других стран назвал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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