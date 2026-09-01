Журавли предсказали раннюю и суровую зиму на 2 сентября

Второе сентября — время для праздника мужчин, сбора урожая и лесных заготовок. Погодные приметы помогают понять, какая зима предстоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Главный зумер" с...
- Сильнейшая в исто...
- Военный хирург бь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым