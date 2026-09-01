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Царьград

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Журавли предсказали раннюю и суровую зиму на 2 сентября

Журавли предсказали раннюю и суровую зиму на 2 сентября

Второе сентября — время для праздника мужчин, сбора урожая и лесных заготовок. Погодные приметы помогают понять, какая зима предстоит.

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