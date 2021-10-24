СберАвто: россияне чаще всего в кредит приобретают автомобили Lada, Hyundai и Kia

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей - Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких покупок, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".