Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии.
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