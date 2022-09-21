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«Кино, которому веришь». Мэтры кинематографа — о новых фильмах на фестивале

«Кино, которому веришь». Мэтры кинематографа — о новых фильмах на фестивале

Состоялся Первый, новый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». На кинофорум в Волгоград приехали народные артисты РФ Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов и многие другие.

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