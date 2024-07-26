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14-й номер драфта Ягер подписал контракт с «Питтсбургом». Форвард выиграл Западную хоккейную лигу с «Муз Джо» в прошлом сезоне

19-летний нападающий подписал контракт новичка с клубом на три года. «Пингвинс» выбрали хоккеиста под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2023.

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