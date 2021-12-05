Новые анекдоты

- Какая же сволочь! - подумала она… - Сучка - мелькнуло у него в голове… Это и было началом их романтических отношений… Наверное, это все как в жизни? И не очень смешно? Тогда… пусть будет так: - Какая же сволочь! - подумала она… - Сучка - мелькнуло у него в голове… Это и было началом их романтических отношений… А еще лучше просто так: - Какая же сволочь! - подумала она… - Сучка - мелькнуло у него в голове… Это и было началом их романтических отношений… На самом деле у меня есть десятки вариантов фотографий для иллюстрации этого анекдота.