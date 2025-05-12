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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров об отъезде молодых игроков за океан: «У нас большая пробоина в переходе из детско-юношеского хоккея в молодежный. Много ребят уезжают в Америку неготовыми»

Федоров об отъезде молодых игроков за океан: «У нас большая пробоина в переходе из детско-юношеского хоккея в молодежный. Много ребят уезжают в Америку неготовыми»

Ранее Вячеслав Фетисов назвал большой недоработкой ФХР то, что хоккеисты уезжают в раннем возрасте. «Это комплексная проблема.

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