Мэру Ахтубинска Дмитрию Шубину вынесли приговор в Астраханской области

Он признан виновным в двух преступлениях. Глава органа местного самоуправления Дмитрий Шубин получил обвинительный приговор, который вынес Ахтубинский районный суд на основе материалов астраханских следователей.
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