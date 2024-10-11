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Пункт-А

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Мэру Ахтубинска Дмитрию Шубину вынесли приговор в Астраханской области

Мэру Ахтубинска Дмитрию Шубину вынесли приговор в Астраханской области

Он признан виновным в двух преступлениях. Глава органа местного самоуправления Дмитрий Шубин получил обвинительный приговор, который вынес Ахтубинский районный суд на основе материалов астраханских следователей.

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