За ужин из каких блюд туляки могут оставить половину зарплаты

Картошка с котлетой – это хит домашней кухни на все времена. Но иногда сердце желает изысков. Или это голос желудка? Так или иначе, на этот случай десятки кафе и ресторанов Тулы открывают свои двери любителям побаловать себя.
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