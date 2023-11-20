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Большой: 60 лет первому «шестисотому» Мерседесу

Большой: 60 лет первому «шестисотому» Мерседесу

Среди автомобилей Mercedes-Benz легко искать самых-пресамых. Самый продаваемый — W123, самый непринятый — первый А-класс (W168), самый недооцененный — W140 (если последний пункт вас удивил, [вам сюда](https://motor.

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