Стол для богатых любителей настолок

Компания, создающая игровые столы и аксессуаров к ним, показала один из своих товаров. Цена от $10 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей) до 40 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей) в зависимости от породы древесины.
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