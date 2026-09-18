Как снегоход перевернул жизнь кумира миллионов детей: трагедия семьи Сергея Супонева

Сергей Супонев был тем самым дядей с экрана, которого обожали все советские и постсоветские дети. «Зов джунглей», «Звёздный час», искренняя улыбка и умение говорить с малышнёй так, будто он один из них.
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