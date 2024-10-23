МВФ назвал РФ четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

Россия обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира, следует из доклада МВФ. Согласно подсчетам фонда, доля нашей страны в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 3,55%, передает «Коммерсант».
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