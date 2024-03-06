ПравоТех и Газпромнефть внедряют новую систему автоматизации юридических процессов

Правотехнологическая компания PravoTech совместно с экспертным хабом правового блока "Газпром нефти" внедрила систему Case (one), которая стала новой платформой для функционирования юридической автоматизированной системы "КЮРАСАО".
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