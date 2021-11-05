Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Orekhov
    Комментируемый фрагмент: Если в семье ребёнку небезопасно или сложно, он будет уходить в виртуальность. А там – да, в...Наталья Положенск...
  • Владимир Соколов
    осталось еще полосатую одежду выдать ))с номером на груди.Нижегородцы, пере...
  • Сергей Дмитриев
    Эта роспись криклива и отдаёт самодельщиной. Дизайн окраса животных от кошек до коров безупречный и просится на окрас...Художник из Дзерж...

Детский танцевальный коллектив из Нижнего Новгорода выиграл гран-при фестиваля Inclusive Dance

Детский танцевальный коллектив из Нижнего Новгорода выиграл гран-при фестиваля Inclusive Dance

Танцевальный коллектив «Отражение» из нижегородской областной специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал абсолютным победителем IX Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх