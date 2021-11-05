Детский танцевальный коллектив из Нижнего Новгорода выиграл гран-при фестиваля Inclusive Dance

Танцевальный коллектив «Отражение» из нижегородской областной специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал абсолютным победителем IX Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.
Танцевальный коллектив «Отражение» из нижегородской областной специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал абсолютным победителем IX Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.
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