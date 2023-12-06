Так называемая "независимость Тайваня" -- это путь в тупик -- МИД КНР

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Независимо от того, какую благозвучную риторику пытается использовать администрация Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня, это не может скрыть ее злонамеренных попыток впрячь население острова в боевую колесницу "независимости Тайваня".
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