Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Так называемая "независимость Тайваня" -- это путь в тупик -- МИД КНР

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Независимо от того, какую благозвучную риторику пытается использовать администрация Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня, это не может скрыть ее злонамеренных попыток впрячь население острова в боевую колесницу "независимости Тайваня".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх