В России начнут вести учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

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В России создадут единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.