Обучающий семинар для государственных регистраторов прав состоялся в Росреестре Подмосковья

Росреестр Подмосковья провел традиционный обучающий семинар для государственных регистраторов прав. Начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова рассказала о правовой практике в части реконструкции объектов капитального строительства.
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