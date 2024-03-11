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Обучающий семинар для государственных регистраторов прав состоялся в Росреестре Подмосковья

Обучающий семинар для государственных регистраторов прав состоялся в Росреестре Подмосковья

Росреестр Подмосковья провел традиционный обучающий семинар для государственных регистраторов прав. Начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова рассказала о правовой практике в части реконструкции объектов капитального строительства.

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