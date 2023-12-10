Перевертыш. Еврей забыл историю, и не высказал "зачем" отправил оружие и наемников на помощь ВСУ, чтобы убивать русских парней

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айрат

Эта еврейская иуда сделала вид, что забыла, как Русский солдат спас миллионы евреев в 1941-45 годах от истребления в немецких концлагерях, немецкими нацистами-фашистами, среди которых кстати были также тысячи нацистов евреев, сам гитлер наполовину еврей, йозеф геббельс, йозеф менгель, манштейн фон левинский, браухич...