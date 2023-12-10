Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом России Владимиром Путиным 10 декабря выразил недовольство позицией по конфликту на Ближнем Востоке представителей РФ в ООН и на других площадках.
Нетаньяху в беседе с Путиным выразил недовольство позицией России в ООН по Газе
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СЕ
Сергей ЕВ
Перевертыш. Еврей забыл историю, и не высказал "зачем" отправил оружие и наемников на помощь ВСУ, чтобы убивать русских парней
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14 час.
а
айрат
Эта еврейская иуда сделала вид, что забыла, как Русский солдат спас миллионы евреев в 1941-45 годах от истребления в немецких концлагерях, немецкими нацистами-фашистами, среди которых кстати были также тысячи нацистов евреев, сам гитлер наполовину еврей, йозеф геббельс, йозеф менгель, манштейн фон левинский, браухич...
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13 час.
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