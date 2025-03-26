Петербуржцы до лета не смогут ездить по Троицкому мосту: причина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта, ФедералПресс. Троицкий мост на 2,5 месяца закроют для автомобилистов. В этот период дорожное покрытие и трамвайные пути будут ремонтировать, отметили в городском комитете по транспорту.
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