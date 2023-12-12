Прокуратура помогла подтвердить керчанке почти 40 лет стажа

Прокуратура города Керчи добилась назначения страховой пенсии по старости для местной жительницы, которой было отказано в этом праве пенсионным фондом, об этом сообщает прокуратура Республики Крым в своем официальном telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии