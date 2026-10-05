Science Advances: биологи отодвинули время зарождения животных на 200 млн лет

Ученые из Оксфордского университета доказали, что первые животные на Земле возникли на 200 миллионов лет раньше, чем предполагалось.
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