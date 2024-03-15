Британия погружается в глубокий кризис

«…британская демократия рухнет раньше, чем это сделает нынешний экономический порядок» Обнародованная недавно статистика подложила предвыборную «свинью» премьер-министру Великобритании Риши Сунаку: по данным Управления национальной статистики (ONS), экономика Соединенного Королевства впала в рецессию еще во второй половине 2023 года и так и не вышла из нее, хотя министр финансов Джереми Хант пытался рисовать более радужные перспективы на 2024 год.