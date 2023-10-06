Сбежавший от мобилизации заграницу стендап-комик Руслан Белый пожаловался на отсутствие ...

профессиональных перспектив и на финансовую нужду Воронежский юморист (признан иноагентом), публично осудивший военную спецоперацию РФ на Украине, стал гостем нового выпуска программы "А поговорить?" Ирины Шихман (признана иноагентом) и поделился наболевшим Вообще сколько его помню, он всегда лично у меня ассоциировался с человеком, который всем и всегда недоволен.