Индекс Мосбиржи впервые с июня превысил 2400 пунктов

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах вырос на 3,87% и впервые с 30 июня превысил 2400 пунктов. К закрытию сессии показатель достиг 2401,8 пункта, сообщает «Коммерсантъ».
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