В Каслинском районе экс-супруги лишились должностей главы села и спикера совета депутатов

Суд поставил точку в истории почти семейного подряда во властных структурах в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с требованием о прекращении полномочий главы Огневского сельского поселения Каслинского района и председателя местного совета депутатов надзорное ведомство обратилось в суд по итогам прокурорской проверки.