Моторист раскрыл, сколько на самом деле можно хранить моторное масло

Двигатель автомобиля, фото: njcar.ru Есть водители, которые стараются хранить в гараже все необходимые запчасти, расходники (включая моторное масло) и инструмент на случай любых неожиданных ситуаций с машиной.
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