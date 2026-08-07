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Театр Камала раскрыл афишу нового сезона: зрителей ждут Шекспир, «Дон Кихот» и спектакль о Шаймиеве

Театр Камала раскрыл афишу нового сезона: зрителей ждут Шекспир, «Дон Кихот» и спектакль о Шаймиеве

Приоткрыть завесу тайны — афишу на весь сезон представил сегодня Театр имени Галиаскара Камала. Традиционно зрителей ждут премьеры, а одной из самых ожидаемых станет спектакль о жизни первого президента республики Минтимера Шаймиева.

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