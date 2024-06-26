[Перевод] Коммерческая компания испытала напечатанный на 3D-принтере жидкотопливный ракетный двигатель, спроектированный ИИ

LEAP 71, инженерная компания из Дубая, применяющая для расчётов искусственный интеллект (ИИ), объявила об успешном испытательном запуске жидкостного ракетного двигателя, созданного полностью с помощью Noyron — большой вычислительной инженерной модели компании.
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