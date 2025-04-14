МВД предупреждает: мошенники используют диспансеризацию для взлома аккаунтов на «Госуслугах» Ирэн ОрлонскаяНедавно мошенники разработали новую схему обмана граждан России, направленную на получение доступа к их личным данным на портале «Госуслуги».
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