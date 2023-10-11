Бывшая фирма сына экс-мэра Кургана Ельчанинова судится с властями Ямала

Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-главы Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует от Управления капитального строительства из Надыма (ЯНАО) более двух миллионов рублей задолженности.
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