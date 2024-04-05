В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении организатора героинового наркопритона

В Приморском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке получили информацию о том, что на территории городского округа в одной из квартир многоквартирного дома регулярно собираются наркозависимые граждане.