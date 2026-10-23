Менеджер звонит потенциальному клиенту по поводу обучения криптовалюте. Тот объясняет, что когда-то просто заинтересовался темой, но сейчас она ему уже неинтересна.
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