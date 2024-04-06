НАТО на грани: Франция готовит войска, а Россия предупреждает о последствиях Ольга ВайленкоНапряженная обстановка на Украине продолжает нарастать, поскольку страны НАТО рассматривают возможность отправки своих военных подразделений на территорию страны, чтобы предотвратить возможное «катастрофическое поражение» украинских сил.