НАТО на грани: Франция готовит войска, а Россия предупреждает о последствиях Ольга ВайленкоНапряженная обстановка на Украине продолжает нарастать, поскольку страны НАТО рассматривают возможность отправки своих военных подразделений на территорию страны, чтобы предотвратить возможное «катастрофическое поражение» украинских сил.
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