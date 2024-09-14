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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае среди юнармейцев состоялась военно-патриотическая спортивная игра «Зарница 72»

В Приморском крае среди юнармейцев состоялась военно-патриотическая спортивная игра «Зарница 72»

Игра включала в себя прохождение полосы препятствий, стрельбу, перетягивание каната, разборку и сборку автомата АК-74, ориентирование на местности.

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