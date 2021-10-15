Банк Канады, Маклем: на снижение инфляции потребуется больше времени

Как заявил вчера вечером глава Банка Канады Т.Как заявил вчера вечером глава Банка Канады Т. Маклем в ходе переговоров с другими главами ЦБ стран, входящих в состав МВФ: Перебои в мировых цепях поставок, вероятно, окажутся более комплексными и более длительными, чем ожидалось ранее Это означает, что у Канады и других стран-членов МВФ может уйти немного больше времени на снижение инфляции Тем не менее, такие перебои с поставками все же по-прежнему расцениваются как временное явление Перебои с поставками означают, что в краткосрочной перспективе экономическое восстановление в Канаде может происходить не так быстро, как ЦБ прогнозировал в июле На данный момент оснований для роста инфляции в стране немного и такие факторы не являются широкомасштабными.