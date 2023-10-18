Более тысячи преподавателей вузов и ссузов отучились в Летней цифровой школе Сбера

Завершился четвертый сезон Летней цифровой школы Сбера, сообщает PRIMPRESS. В этом году участники проходили обучение по таким восьми направлениям: «Наука о данных», «Инжиниринг данных», «Разработка на Java», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Устойчивое развитие», «Цифровые платформы и технологические тренды», «Риск-менеджмент в цифровую эпоху» и «Мягкие навыки».
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