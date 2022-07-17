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Кан о Роналду: «Не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом. Его переход не соответствует нашим идеям»

Оливер Кан заявил, что «Бавария» не купит Криштиану Роналду у «Манчестер Юнайтед». «Я люблю Криштиану Роналду.

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