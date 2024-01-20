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Проекты России в сфере СПО высоко оценили в Египте

Проекты России в сфере СПО высоко оценили в Египте

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов посетил Арабскую Республику Египет с рабочей поездкой и провел встречу с заместителем Министра просвещения и технического образования Арабской Республики Египет Мохаммедом Мегахедом.

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