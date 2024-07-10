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Петржела о Соболеве в «Зените»: «Наконец-то петербуржцы перестают быть бразильской командой. Он будет точно лучше, чем половина легионеров» 

Петржела о Соболеве в «Зените»: «Наконец-то петербуржцы перестают быть бразильской командой. Он будет точно лучше, чем половина легионеров» 

Сообщалось, что «Спартак» получит за форварда около 8 млн евро. «Наконец-то «Зенит» перестает быть бразильской командой.

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