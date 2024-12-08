Политический вояж: Трамп постепенно выходит на мировую арену

Появилось первое внятное объяснение, а что собственно делает ВСУ в Курской области. Ждут Трампа. Киев приказывает держаться, по крайней мере, еще месяца два, чтобы потом на переговорах эту землю на что-то обменять.
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